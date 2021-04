UeD, Valentina Lupi rivela: “Mi sono concessa a più cavalieri. Lo fanno in tante”

Valentina Dartavilla Lupi è una ex dama di UeD. La donna aveva partecipato al Trono Over e, in quell’occasione, aveva iniziato un percorso insieme a Maurizio Guerci. Per chi l’avesse dimenticato, il Guerci aveva avuto qualche tempo prima una liaison con Gemma Galgani, che però era finita sul nascere.

L’ex dama ora è tornata alla carica, per fare delle incredibili rivelazioni sui protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Valentina ha affidato le sue dichiarazioni ai microfoni di PiùDonna. Intervistata da Fralof, l’ex dama di UeD ha rilasciato queste dichiarazioni: “Io con Maurizio ci sono uscita 3 volte e ci credevo veramente perché per me è un bellissimo uomo, ci sa fare, carino, disponibile, gentile, proprio un cavaliere. Non mi disturbava che lui uscisse con Gemma, tanto alla fine uno la scelta la fa“.

E ancora: “Quando è successo l’episodio che lui ha baciato Gemma io sono rimasta molto delusa, anzi disgustata, infatti tutti l’hanno capito. Da quel momento ho mollato il colpo, ma non perché non mi piacesse Maurizio, ma non me la sentivo di andare avanti”. Valentina confessa che avrebbe fortemente voluto essere scelta, ma la reazione indifferente del cavaliere davanti alla sua delusione le ha fatto capire che Maurizio era totalmente disinteressato.

Poi, le malelingue si sono fatte strada: “Da quel momento sono successe polemiche perché è venuto fuori che io ero stata in intimità con due cavalieri del parterre e quando Maurizio lo ha saputo ha iniziato a “sputtanarmi”. Da qui sono nati degli asti”.

Ecco che subito dopo Valentina lancia la bomba: sono molte le dame che nascondono varie frequentazioni al di fuori del programma: “Lo fanno tantissime altre donne senza dirlo. Io l’ho detto perché alla fine non ho fatto niente di male. Non ho ucciso nessuno. Mi sono concessa io quindi è la mia persona che ho messo in gioco. Non mi sono offesa tanto le critiche la gente le farà sempre nel bene e nel male”.