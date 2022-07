UeD: Valeria Cardone dopo la storia con Matteo Ranieri torna sui social

Lo studio di UeD riesce a dare vita a molte coppie, presentando al pubblico giovani che decidono di cercare l’amore con l’aiuto di Maria De Filippi. Tra di loro però, purtroppo, non tutte sono destinate a durare a lungo e spesso questo non lascia indifferenti i fans più affezionati.

Sicuramente, è così per la coppia formata da Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Erano molti i telespettatori di UeD che scommettevano su questa relazione, eppure sono bastati pochi mesi perché tutte le speranze andassero in fumo.

L’annuncio della loro rottura è dato tramite una serie di storie sul profilo Instagram di entrambi, dopodiché questo argomento è come finito nel dimenticatoio. Ma lo stesso non è successo per i fans di UeD, che anzi hanno preso posizioni forti e discordanti al riguardo. I diretti interessati sembravano essersi chiusi in un religioso silenzio, lasciando che sul web dilagassero le ipotesi più disparate.

Alcuni, infatti, ritengono ormai che tutta la relazione tra Matteo e Valeria fosse solo una montatura per ottenere più fama e visibilità. Sono molte anche le testate di gossip che, toccando l’argomento, hanno rivelato che probabilmente i due hanno deciso di rendere ufficiale la rottura solamente al termine di un contratto che era per loro vincolante.

Ovviamente, si tratta solamente di indiscrezioni, ma le voci sul web sono sempre più insistenti. Forse è proprio nel tentativo di distogliere l’attenzione da questi rumors che finalmente Valeria, dopo diversi giorni, ha deciso di tornare sui social.

La ragazza nelle ultime ore ha pubblicato un collage formato da due scatti. Uno la ritrae in quella che ha tutta l’area di essere una stazione dei treni mentre l’altro inquadra uno splendido mare cristallino.

Il dettaglio che ha subito attirato i fans, però, è la didascalia che la Cardone ha deciso di allegare al post: “Come il mare”. Non è ancora chiaro a cosa si volesse riferire la giovane con queste parole, ma molti credono si tratti di un messaggio nascosto.