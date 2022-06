In molti si ricorderanno della coppia nata nel programma UeD formata da Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Quest’ultima da sola lasciata dall’ex tronista. Lei reagisce così, con un post di sicuro inaspettato.

L’ex tronista ieri è stato intervistato dai conduttori di RTL 102.5 News, a cui ha parlato della sua imminente partenza. Ranieri è insieme alla famiglia, con il camper, in varie tappe come Inghilterra e Irlanda, e poi ha parlato del matrimonio della cugina.

Ha svelato qualche novità anche sulla sua relazione con Valeria. Si parla dei sui suoi progetti in generale e su come ha vissuto il percorso da tronista all’interno di UeD. Matteo ha anche spiegato meglio la sua attuale situazione con l’ex corteggiatrice, attuale fidanzata.

I due abitando in due città diverse (lei a Napoli e lui a Genova) e riescono a vedersi solo il fine settimana, a meno che non ci siano situazione particolari.

Insomma una relazione a distanza che però sembra durare grazie all’impegno di entrambi, visto che un fine settimana scende lui e quello dopo lei va a trovarlo. Questo però ci fa capire che tra i due non c’è nessuna crisi, a dispetto delle voci che giravano nei giorni precedenti.

Ad oggi Matteo Ranieri è già partito con la sua famiglia per le vacanze estive. Festeggerà con i parenti più stretti il matrimonio della cugina e così i due fidanzati dovranno stare lontani per un po’ di tempo. Ma per loro non sembra essere un problema, visto il recente post pubblicato sull’account Instagram dalla ragazza nelle ultime ore.

Proprio l’altro giorno è uscita fuori a cena e nelle foto scattate è apparsa molto serena, sorridente e concentrata sui piatti che le venivano serviti a tavola. La ragazza come giusto che sia si sta godendo il tempo che ora deve passare da sola e i fans apprezzano molto il suo buon umore con like e commenti.