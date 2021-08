I fans più accaniti di UeD non smettono di vociferare circa le novità che riguardano i loro amati beniamini. Tra rotture, nascita di nuovi amori e inimicizie varie, di certo per chi segue i concorrenti del dating show di Maria De Filippi non c’è mai da annoiarsi. Il web, d’altro canto, è sempre un susseguirsi di rumors e pettegolezzi sulle vicende che interessano le coppie formatesi all’interno del programma.

Di recente, a far mormorare il pubblico è stata la notizia di una presunta rottura tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. La coppia sembrava particolarmente affiatata e il pubblico ha sempre fatto tifo per loro e per la loro unione. Purtroppo, non tutte le favole hanno il lieto fine e nonostante le smentite sembra proprio che le cose tra Massimiliano e Vanessa non vadano più. Ad annunciare questa triste separazione è stato lo stesso Mollicone, appena poche ore fa.

L’ex tronista di UeD, ha rivelato questa pessima notizia a tutti i suoi ammiratori da davvero poco tempo. Vanessa, dal canto suo, decide di non esporsi più di tanto e commenta l’accaduto tramite dei contenuti sui suoi profili social. In particolare, la Spoto ha scritto un commento nelle sue Instagram stories parlando proprio della fine di questa relazione.

Queste le parole dell’ex corteggiatrice: “Alla luce delle dichiarazioni di Massimiliano dei tanti messaggi che continua a ricevere, Vi scrivo per comunicare in maniera sincera che ci siamo lasciati. La delusione è tanta ed attualmente credo che potrete facilmente comprendere che non ho troppa voglia di affrontare l’argomento. Sto stai cercando di distrarmi e spero che potrete capirmi. Vi ringrazio tutti per l’affetto che mi state dimostrando”.

Insomma, davvero un brutto momento per Vanessa a che ora deve metabolizzare questa brutta delusione. Appena qualche giorno fa, l’ex corteggiatrice aveva pubblicato una foto con un messaggio, probabilmente per se stessa: “Il sorriso non lo perder mai”.