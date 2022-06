È in onda l’ultima puntata di questa stagione di UeD. Il dating show di Maria De Filippi va in pausa per le vacanze estive. Ma, ovviamente, si chiude in bellezza. Sarà la scelta di Veronica Rimondi a regalare l’ultima emozione ai fans.

La tronista ha deciso di concludere il suo percorso con Matteo Farnea. Un finale che per molti era già scritto. Questa volta nulla di inaspettato. La tronista aveva sempre manifestato il forte interesse per il ragazzo.

Anche la padrona di casa, Maria De Filippi, aveva in più occasioni fatto notare come la ragazza fosse molto propensa a regalare tutte le sue attenzioni a Matteo. Si inizia con un video messaggio emozionante: la madre della tronista fa un augurio speciale a sua figlia.

Veronica, con un abito rosso elegantissimo, accoglie in studio i suoi due corteggiatori Andrea e Matteo. Si fanno vedere tramite una clip i momenti più belli trascorsi con entrambi. Giunge quindi il momento clou. Le sedie sono posizionate una di fronte all’altra.

Veronica dedica due parole di ringraziamento: “Devo ringraziare tutti. È stata un’esperienza unica. In primis devo ringraziare te Maria, è stata un’esperienza che non pensavo di poter vivere. Ognuno di voi si porta con sé una parte del mio cuore”.

Il primo ad entrare è Andrea, la tronista parte così: “E arrivati a questo punto della mia esperienza io devo seguire quello che mi dice la testa, ma soprattutto la direzione che mi dice di prendere il mio cuore. E questa direzione non è verso di te”.

Il ragazzo ammette la sua delusione, ma poi conclude con: “Perché io credo che tu con questa scelta abbia confermato quelle che sono state le mie sensazioni. Ti auguro il meglio. Credo che i tuoi genitori dovrebbero essere fieri di te, credo che tu quelle persone che ti hanno commentato cattiverie dovrebbero guardare la loro vita e non la tua. Sarai sempre dentro di me, ti voglio bene, ci ho creduto, ci ho sperato”.