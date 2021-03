UeD, Veronica fa una rivelazione inaspettata su Sirius: “È gay”

A UeD è un susseguirsi di rivelazioni shock. Stavolta è Veronica a parlare. L’ex dama del Trono Over ha lanciato una bomba su un ex cavaliere, usando queste parole. “Ha detto che siamo stati a letto insieme per smorzare le voci sulla sua omosessualità” dichiara. A chi si riferisce Veronica? Ad un personaggio molto discusso della scorsa stagione del dating show: Sirius, a.k.a.

Nicola Vivarelli. Il giovanissimo (ex) cavaliere ha avuto una brevissima partecipazione (appena un paio di mesi) nel programma. Il 26enne si era proposto con l’intenzione di corteggiare Gemma Galgani. Purtroppo, però, le cose tra i due non sono andate troppo bene e dopo davvero poco tempo la liaison si è risolta in un nulla di fatto. Subito dopo Sirius ha avuto una conoscenza flash con Veronica, anch’essa finita in malora.

A contribuire in questo senso sono state anche le dichiarazioni fatte dallo stesso Nicola, che hanno inesorabilmente allontanato la dama. Vivarelli, infatti, aveva insinuato che tra lui e Veronica ci fosse stato più di qualche bacio, affermazione a cui la dama aveva fermamente replicato: “Ma dove? Te piacerebbe”. Ma torniamo a noi. Le dichiarazioni di Veronica sono assolutamente impreviste.

Sulla presunta omosessualità di Sirius, l’ex dama afferma. “Nel fare l’ultima puntata dato che c’era questa frequentazione tra noi che andava avanti da due mesi, per prendersi un po’ di credibilità e per non dare modo a tutti di dire che fosse gay se n’è uscito con questa cosa che fossimo stati a letto insieme” dice. Ma non finisce qui. La dama non si accontenta e decide di accusare Nicola di essere: “Una persona falsa, nel programma è in un modo e fuori è tutt’altro. Era solo interessato alle telecamere”.

Da quando la liaison con Veronica è terminata e Nicola Vivarelli è tornato alla sua vita quotidiana, i due non si sono più sentiti e in effetti manca ancora una conferma (o una smentita) del cavaliere su queste accuse. Ma le cose non sono andate male per Veronica che, una volta fuori da UeD, spiega di aver finalmente trovato l’uomo dei suoi sogni: “Ho conosciuto una persona meravigliosa, è romano, bello, sportivo (gioca a basket): mi sono innamorata”. Insomma, Veronica non ha intenzione di sfidare la fortuna per tornare nel parterre del dating show.