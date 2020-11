Incomprensioni e storie segrete a UeD. Questa volta parliamo di Veronica, accusata d’intrattenere una relazione segreta con un ex cavaliere del programma. Arrivano diverse segnalazioni sulla dama.

La vicenda viene portata alla luce dell’influencer Amedeo Venza, che rivolge l’attenzione proprio su Veronica e la storia che la dama aveva intrapreso con il giovane marinaio, Nicola Vivarelli. Erano tutti convinti che la loro conoscenza andasse a gonfie vele. Ma a quanto pare, qualcosa ha rovinato il loro rapporto. Infatti è proprio la dama a mettere la parola fine a questa storia.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Nicola Vivarelli, per motivi di lavoro, dovrà assentarsi per un periodo dal programma. Il cavaliere, convinto che la relazione con Veronica stesse procedendo per il meglio, propone alla dama la continuazione della conoscenza.

Ma la donna non ha la reazione che Vivarelli si aspettava. Infatti Veronica, oltre a rifiutare l’invito, decide addirittura di mettere fine a questa conoscenza, spiazzando così il pubblico a casa e tutto lo studio. La perplessità del cavaliere è evidente, ma la donna giustifica tale scelta addossando al giovane marinaio scuse un po’ troppo frivole.

La discussione prende piede in fretta e dopo pochi minuti, i presenti in studio attaccano Veronica e mettono in dubbio il reale interesse, palesato fino a quel momento dalla donna, nei confronti di Nicola Vivarelli. Il marinaio prende cosi, anche lui, la decisione di chiudere questa storia. A intervenire sull’argomento è stato Amedeo Venza, che ha delle rivelazioni particolari. L’influencer rivela che la decisione della dama, in realtà, cela ben altre verità.

Venza dichiara che Veronica ha una relazione segreta con un ex cavaliere del programma. Un nome, quello dell’uomo, ancora avvolto nel mistero. L’influencer assicura di essere in possesso di alcune conversazioni compromettenti, che incastrano la dama. Ancora nessuna replica alle accuse finora sollevate. Non ci resta che attendere il corso degli eventi del programma UeD.