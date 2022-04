Maria De Filippi ha presentato ai telespettatori la nuova tronista di UeD, lei si chiama Veronica Rimondi. Questa, per la conduttrice e la redazione, è stata una scelta azzardata visto che il dating show sta arrivando alla fine della stagione televisiva.

La nuova tronista sicuramente riuscirà a trovare un suo possibile partner anche in poco tempo. La presentazione di Veronica non è piaciuta tanto ai telespettatori, che sono un po’ restii nei confronti della ragazza. Veronica, durante la presentazione e le interviste, si è raccontata molto, andando anche nel suo privato più drammatico.

La settimana scorsa è andata in onda la scelta di Matteo Ranieri, che è stata la corteggiatrice Valeria Cardone. L’ex tronista del trono classico ha lasciato lo studio e successivamente sono arrivate molte critiche da parte del pubblico riguardo la scelta. Maria ha presentato la nuova tronista del trono classico Valeria, che si è subito raccontata al pubblico.

La new entry viene da Ferrara, ha 26 anni ed è del segno dei Gemelli. Ha raccontato che si è laureata, per poi lavorare presso l’azienda di famiglia. La presenza in studio della ragazza non è stata molto gradita dal pubblico, così Valeria ha deciso di raccontarsi di più ai telespettatori. Infatti, la nuova tronista ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale del programma di UeD.

Ecco cosa ha dichiarato: “Mi hanno sempre detto che a primo impatto sembro una che si dà delle arie, il classico stereotipo della biondina snob. Questo, secondo me, avviene sia per una questione fisica che di abbigliamento e modo di porsi. Insomma tutto ciò che si vede in una persona senza conoscerla”.

Poi ha continuato spiegando: “In realtà sono l’esatto opposto. Ci tengo a precisare che non mi sono autodefinita ‘figlia di papà’, ho risposto in modo scherzoso ad una domanda ironica e pungente ma era tutto buttato sul ridere. Chi mi conosce sa che sono tutt’altro che una figlia di papà. Ricordiamoci che non è tutto oro ciò che luccica“.

La nuova tronista ha dato anche un’idea su chi potrebbe essere il suo tipo di ragazzo, basandosi sui vari tronisti che ci sono stati. Ha infatti detto che i ragazzi che hanno partecipato al programma di UeD che più l’hanno attratta sono: Andrea Zelletta, Andre Cerioli e Andrea Damante. Valeria è alla ricerca di un vero amore, dopo tante delusioni. Poi la Rimondi ha voluto raccontate un aneddoto importante della sua vita, anche un po’ drammatico.

Ha ammesso che questo difficile periodo del passato, ha cambiato e segnato profondamente la sua vita. Ecco cosa ha raccontato: “La morte di mio zio è avvenuta lo scorso novembre, poco prima della mia laurea. Lui è stato come un secondo padre e un migliore amico per me, mi aspettavo di averlo come sempre al mio fianco in quel giorno”. Poi Valeria conclude la sua intervista: “So che c’era anche se non fisicamente, infatti gli ho dedicato la mia tesi di laurea e ho la certezza che è estremamente fiero di me”.