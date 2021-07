Nel parterre femminile del trono over di UeD ci sono alcune dame che sono riuscite a farsi notare più di altre. Una di loro è senza dubbio Veronica Ursida, che è stata per lungo tempo una delle presenza più discusse del dating show. L’ex dama è rimasta molto affezionata al programma e continua ad essere seguita da migliaia di fans.

Di recente Veronica è stata intervistata da Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5. La donna, nella rubrica Trends&Celebrities, ha deciso di parlare della sua situazione sentimentale. Per di più, la Ursida ha anche ipotizzato un possibile approdo al GF vip. La prima, grande domanda è sempre la stessa.

Veronica rientrerà a far parte del parterre di UeD? L’ex dama attualmente è ancora single, e risponde in questo modo: “Tornare a Uomini e Donne? Parlando di questo ma al momento non è nei miei progetti, poi io dico ‘mai dire mai’, nella vita non si sa mai! Loro, in qualche modo, mi hanno dato una piccola strada e poi ho lasciato un bellissimo ricordo, quindi potrebbe anche capitare, anche perché io sono single, quindi…“.

La donna rivela che sta cercando l’uomo perfetto per lei, e non si tratta di un’impresa facile: “Cerco un uomo che mi lasci stare tranquilla, deve essere simpatico e galante nei miei confronti. Affascinante, non cerco il bellone o chissà cosa, ma mi deve rendere tranquilla, serena. Visto che gli uomini che ho incontrato finora non mi facevano stare serena, meglio stare da sola”.

Per concludere in bellezza, la Ursida confessa che parteciperebbe volentieri al GF Vip, il popolarissimo reality show di Alfonso Signorini: “Sarebbe la cornice ideale per me. All’interno di Uomini e Donne si è vista una parte e basta di Veronica. Non sono riuscita invece a mostrare la mia solarità, la mia enorgia, la capacità di prendersi anche in giro. Lì potrebbe invece essere perfetto anche per trovare una persona, lì d’altronde ci vivi 24 ore con lui. Sarebbe una bellissima esperienza”.