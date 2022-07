In molti si sono chiesti quali siano i requisiti per partecipare. Eccoli svelati

Lo studio di UeD può ben dirsi un trampolino di lancio per il mondo dello show business. Non è raro che chi prenda parte al programma poi diventi una presenza fissa nel piccolo schermo.

Per questo, il trono del programma, così come anche le poltrone del parterre del trono over, sono ambitissimi. Nonostante questo, non sono richiesti particolari requisiti a chi decide di partecipare. Le uniche cose che sono richieste ai volti del programma sono due: devono essere single e devo essere realmente intenzionati a trovare il vero amore.

La verità sui requisiti che vengono richiesti durante i casting è stata rivelata direttamente dalla produzione del programma, nell’ultimo numero del magazine ufficiale di UeD. Ecco cosa è obbligatorio, stando alle parole della redazione, per poter partecipare al dating show.

“Ovviamente in fase di casting ci sono dei requisiti fondamentali che devono essere rispettati. Uomini e Donne è un programma dove si viene a cercare l’amore. Quindi è obbligatorio che i partecipanti siano assolutamente single”.

“Liberi da legami sentimentali e che abbiano voglia di innamorarsi oltre che fare esperienza in se per se. Non essendo un provino dove si giudicano capacità o talenti oggettivi, diventa importante che la persona in fase di colloquio riesca ad esprimere la motivazione che la spinge a partecipare nel modo più spontaneo possibile”. Quindi la sincerità e la spontaneità sono requisiti intrinsechi per poter arrivare a sedere sulla sedia rossa.

Sembra che i casting, in qualche modo, si basino sulla prima impressione che i “concorrenti” riescono a dare di sé: “E’ proprio il modo nel quale le persone si raccontano che può suscitare l’interesse e la curiosità in chi l’ascolta. In poche parole, la cosa importante è che la persona ti lasci qualcosa al di là dell’aspetto fisico o di un modo di parlare ricercato”.

“In particolare, per i senior ciò che spesso colpisce è la forte esigenza di ritrovare emozioni provate nel passato. Che apparentemente sembrano impossibili da rivivere. Fondamentali, sia per i giovani che per i senior, sono la spinta a mettersi in gioco e la voglia di raccontarsi con i propri punti di forza e debolezza”.