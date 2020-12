UeD: Vicino alla scelta. Ansia per il Trono Classico di Davide Donadei

Si vivono momenti di tensione a UeD per il trono classico di Davide Donadei. Il tronista sta portando a termine il suo viaggio nei sentimenti. Le ragazze che Davide ha deciso di tenere sono 2 Chiara e Beatrice. Giungono delle interessanti indiscrezioni sul ragazzo. Pare proprio che il tronista sia giunto al fatidico passo della scelta. Nel corso della prossima registrazione del programma sicuramente vi saranno dettagli più precisi.

Il tutto potrebbe accadere il 29 di dicembre, ma di sicuro verrà mandato in onda in seguito. Le due fortunate non nascondono però una certa frenesia, che viene ben palesata sui loro rispettivi social. Davide, dal canto suo, è piacevolmente colpito dalle sue due pretendenti e conferma soddisfatto la sua scelta. Di certo la preferita sarà solo una, la quale lascerà il programma con il ragazzo sempre se, dopo tale scelta, ci sarà il fatidico si. Non si ha ancora una data certa della messa in onda della scelta del tronista.

Si sa che una registrazione importante porta la data del 19 di dicembre, che potrebbe essere quella in cui Davide esprimerà la sua preferenza. Dai social arrivano notizie delle due ragazze, le quali esprimono una certa ansia.

La prima è stata Chiara, che scrive: “Se l’ansia bruciasse calorie, a quest’ora sarei una modella di Victorias Secret”. Beatrice, sceglie una canzone per palesare le sue emozioni. La ragazza scrive: “Senza parole” celebre brano di Vasco Rossi. Ma non solo, aggiunge inoltre: “Ho guardato dentro un’emozione e c’ho visto dentro tanto amore, che ho capito perché non si comanda al cuore”.

I fan di UeD, sono tutti molto curiosi di sapere quale delle due splendide ragazze sia la scelta di Davide. Tanti i pronostici che dichiarano Chiara come la preferita, ma nessuna certezza ancora giunta. Non ci resta che attendere le novità di questo splendido percorso.