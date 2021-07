Lo studio di UeD si può senza dubbio definire il luogo dove nascono i sentimenti. Il parterre del format di Maria De Filippi ha visto nascere tantissime coppie nel corso dei molti anni di trasmissione. Purtroppo, però, solo alcune di queste hanno continuato il loro percorso, molte altre, invece, sono finite col separarsi.

Tra queste, si conta sfortunatamente anche quella composta da Virginia Stablum e Nicolò Brigante, che si sono lasciati non molto tempo dopo aver abbandonato il programma insieme. L’amore, però, è un perverso folletto e non è mai possibile prevedere quando e come si presenterà davanti la porta. Virginia, dopo la delusione ricevuta durante la sua permanenza nello studio di UeD, sembra essere riuscita a trovare l’uomo giusto.

Quello che, però, ha catturato maggiormente le attenzioni dei media è il fatto che a quanto sembra, il suddetto uomo potrebbe essere un personaggio molto noto nel panorama della musica italiana. Ebbene sì, la Stablum sembra essersi fidanzata con un famoso rapper. I fan più attenti del dating show della Mediaset ricordano bene la partecipazione di Virginia al programma. All’epoca, la ragazza era una corteggiatrice e venne scelta dal tronista Niccolò, dal quale, in breve tempo, ha deciso di separarsi.

Finalmente, a distanza di molti anni, anche per Virginia è arrivato il fatidico momento. A rivelare questa incredibile novità è il canale Instagram Xoxo Social Gossip. La segnalazione è arrivata da una ragazza che ha scritto direttamente alla pagina social. Stando alle dichiarazioni, Virginia si starebbe frequentando con niente meno che il rapper napoletano Luchè.

Poche parole, ma sensazionali quelle di questa utente che ha sganciato una vera e propria bomba mediatica: “Sono stati a Ibiza insieme dal 28 al 31 maggio nello stesso hotel”. Stando a quanto rivels questa persona molto bene informata, Virginia e Luchè formerebbero una coppia ormai da due mesi e mezzo. Chissà che finalmente l’ex corteggiatrice abbia trovato qualcuno che sappia prenderla.