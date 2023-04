È ufficialmente finita tra Luca Salatino e Soraia

Dopo le voci della crisi che si sono susseguite prima di Pasqua, adesso è arrivata anche la conferma ufficiale da parte di un diretto interessato: Luca Salatino e Soraia si sono lasciati.

A confermare il tutto ci ha pensato il ragazzo ex concorrente del Grande Fratello Vip che in una storia Instagram ha scritto poche e semplici parole: “Tra me e Soraia è finita, vi prego di rispettare questo momento“. Una conferma che lascia intendere anche il momento non facile che sta vivendo il giovane.

Fonte: web

Alcune settimane fa erano già arrivate indiscrezioni circa una crisi tra i due. L’esperta di gossip Deianira Marzano aveva accennato ad una possibile rottura, ad una Pasqua vissuta da separati tra i due.

Oggi la conferma della fine di quell’amore che sembrava molto forte a risentire cosa si dicevano quando Luca era chiuso nella casa del GF. Come ad esempio: “Io ti amerò in maniera pura perché sei la persona più straordinaria che abbia mai incontrato. Ti amo, sei la mia vita”- ultime parole di Soraia in tv.

Lei frequenta già un altro?

Ed invece a quanto pare la ragazza si starebbe frequentando già con un altro giovane di Como. È stata sempre Deianira Marzano a svelare il gossip. Oltre alla segnalazione video che immortala Soraia mentre sale in auto con un ragazzo, ci sarebbe anche chi svela un particolare sul presunto uomo misterioso dell’auto: “Imprenditore di Como. Lo sanno tutti a Como“.

Ma c’è anche un’altra segnalazione da parte di una vicina di casa di Soraia che non solo ha svelato che Luca non ha mai messo piede in quell’abitazione, ma ha anche detto di aver visto un altro ragazzo entrarvi.

“Ciao io sono di Como e abito a tre metri da lei. Praticamente i nostri balconi confinano. In casa nuova non è mai entrata con Luca. Confermo che qui lo sanno tutti che sta con quest’altro ragazzo. Lei lo ha confermato a un’amica in comune che ne ha un altro” – questo il contenuto della segnalazione.