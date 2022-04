Nella puntata di ieri sera del programma Ultima Fermata di Maria De Filippi, una delle coppie protagoniste era quella formata da Luca e Stefania. I due hanno deciso di partecipare al programma per risolvere i problemi tra di loro e avere un punto d’incontro. Le problematiche tra i due sono cominciate quattro anni fa, Luca ha purtroppo tradito sua moglie e in lei è nata una gelosia che sfocia nella possessione.

Stefania racconta: “Ho le corna. Io mi fidavo ma dopo il tradimento la catastrofe. Lui si lamenta perché dice che io non lo faccio vivere, non riesco a mettere una pietra sopra”. Mentre Luca dalla sua dichiara: “La nostra è una storia bellissima, problematica però bella. Mi deve perdonare. Ho combattuto tanto per lei, mi sono messo anche contro la mia famiglia. Avevo 23 anni, non mi ha mai fatto pesare niente però. E poi è successo il danno”. Anche all’interno del programma, viene fuori la gelosia di Stefania nei confronti di suo marito, dopo alcune riprese che ritraggono Luca che, durante un’uscita, si approccia ad altre donne.

Luca infatti organizza una serata insieme ad un altro partecipante della casa e prende la sua Porsche. La moglie gli vietava di andare in giro con la loro macchina, per evitare che lui potesse vantarsi con altre donne per rimorchiare. All’interno del reality però, Luca non si fa fermare e per uscire usa l’auto, che nel corso della serata, come previsto da Stefania, usa per attirare le donne.

Anche a Ultima Fermata l’auto si rivela un mezzo di vanto per Luca e timore per Stefania, la loro macchina che lui chiama ‘Bolide’. Proprio per questi accadimenti, più di una volta Stefania ha severamente vietato Luca ad uscire con la Porsche e di andare invece con il furgone. Però Luca, con intraprendenza e menefreghismo, vista la distanza con la moglie esce con la macchina grande.

E durante l’uscita afferma: “Io non comando niente, ma chi me l’ha fatto fare”. Inizialmente lui e l’altro concorrente si recano in un locale per fare un aperitivo, e Luca tenta di approcciare con altre donne tra offerte di bottiglie al tavolo e chiacchiere, ma da tutte viene rifiutato. Stefania alla vista dei video che ritrae il marito in certe situazioni, giustifica la sua gelosia: “Questo è il motivo per cui non gli do la macchina, lui è così. Io non devo controllare il telefono, non devo chiedergli dove sta”.

Così la protagonista di Ultima Fermata, insieme anche lei ad un’altra ragazza del programma, decide di uscire con la Porsche che sottolinea è intestata a suo nome. Insieme si recano in un bar per fare un aperitivo, brindano e chiacchierano ma nulla di più. Poi continua la vendetta di Stefania andando a giocare a Padel con un completo in tiro e un giovane allenatore. Lei, insieme all’insegnante, si lascia sfuggire una confessione e racconta della storia con suo marito.

Stefania dice: “Sto mettendo in discussione il matrimonio”. E finalmente suo marito ha una sfuriata di gelosia nei suoi confronti. Ma subito dopo, Stefania ha un crollo: scoppia in un pianto liberatorio. Luca colpito dichiara: “Mi fa male vederla piangere. Io lo so che mi vuole bene, non sarebbe rimasta dopo il tradimento. Se io volevo andarmene già me ne sarei andato, io ho bisogno di lei. Non le ho mai detto che la voglio lasciare”.