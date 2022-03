Ultima Fermata, il nuovo show che porta in tv il tradimento in diretta: come funziona

Ieri è andata in onda la prima puntata di Ultima Fermata, un nuovo show dei sentimenti innovativo.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Ultima Fermata, il nuovo programma di Canale 5 prodotto dalla Fascino, la società con a capo Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura.

Per capire se questa nuova trasmissione sui sentimenti a metà tra C’è posta per te e Temptation Island sia stata apprezzata bisognerà attendere la seconda puntata, ma intanto ieri sera su Twitter l’hashtag #ultimafermata è stato trend topic della serata.

Cerchiamo di capire come funziona questa nuova trasmissione e cosa è successo ieri sera.

Ultima Fermata: come funziona

Ultima fermata è il nuovo show sui sentimenti che vede protagonisti coppie in crisi con dei tradimenti alle spalle. Non come Temptation Island dove i tentatori flirtano, a Ultima Fermata ad essere i protagonisti sono gli amanti veri, quelli responsabili della crisi delle relazioni o del matrimonio.

Fonte: Mediaset

Ieri i protagonisti sono state due coppie con i rispettivi amanti: da un lato quella formata da due uomini e una donna (Valeria, Jonatan e Samuel), dall’altra quella formata da due donne e un uomo Adriana, Valentina e Maurizio. Le coppie sono state divise in due appartamenti con una parete in comune.

Questa parete è visibile da un lato ed è da qui che la persona vede cosa fa e come si comporta in diretta il compagno o la compagna.

La prima coppia formata da Adriana e Jonatan è tormentata dalla forte gelosia di lei. Quindi prima le fanno vedere una clip (stile Temptation Island) poi in diretta come si comporta il fidanzato con la personal trainer.

La loro era una storia con dei problemi ben più grandi ed infatti alla fine hanno deciso di separarsi.

L’altra coppia è quella formata da Valeria e Maurizio, sposati con figli, ma da anni praticamente separati. Maurizio ha dovuto assistere al corteggiamento dell’amante della moglie in diretta. Anche lui ha tradito in passato e questa volta quasi come ad una legge del contrappasso è lui ad essere tradito.

Quindi si vede Antonio, il terzo della coppia, regalare fiori, professare amore e impegnarsi per il futuro con Valeria. Insomma una situazione al limite dell’assurdo che si fa fatica a credere che i protagonisti non siano attori.

Ultima fermata aggiunge qualcosa di innovativo nello strano viaggio dei sentimenti proposto da Mediaset. Questa volta oltre al tradimento c’è la novità del supporto psicologico di psicologi e psicoterapeuti che offrono ai concorrenti una chiave di lettura diversa o li aiutano a superare la situazione. Vedremo nella prossima puntata se il pubblico avrà gradito.