Ultima Fermata è un programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura in onda su Italia 1. Anche in questo caso i sentimenti sono messi a dura prova. Le coppie si rivolgono al love show per cercare di risolvere i loro problemi.

I concorrenti vengono divisi in una villa con due locali distinti, separati solo da una parete multistrato che permette, a seconda delle scelte della redazione, di poter spiare il rispettivo compagno a sua insaputa.

I partecipanti non vivono isolati, ma con loro presenti in villa ci sono altri concorrenti, in più hanno la possibilità di uscire, invitare gli amici e fare feste. Un ruolo fondamentale per le coppie è rivestito dalla figura dello psicoterapeuta, presente per dare sostegno e comprendere le difficoltà che ci sono.

Il tutto per arrivare ad una decisione finale, ponderata e risolutiva. I telespettatori hanno una curiosità in merito alle coppie che partecipano al love Show. Quanto guadagnano i protagonisti? Questa è un’informazione ancora difficile da reperire con chiarezza.

Non ci sono notizie ufficiali neanche sul web. Cosa strana è che non sono arrivate neanche indiscrezioni su un eventuale cachet o su quanto le coppie riescano a portarsi a casa. Quindi non si è certi neanche sul fatto che ci sia una cifra.

Si deve pertanto parlare di un presunto guadagno, o più precisamente di un compenso di partecipazione. In molti sostengono che ci sia anche l’eventualità che le coppie non percepiscano addirittura nessun tipo di paga.

Non ci resta che attendere maggiori informazioni. Per il momento l’unica certezza è il successo che Ultima Fermata di volta in volta sta avendo. La novità inserita da Maria De Filippi sta conquistando i telespettatori, che seguono con passione i risvolti delle coppie.