Samuel e Valentina sono stati i protagonisti della seconda puntata di Ultima Fermata andata in onda ieri sera. Dinnanzi a Simona Ventura i due dovevano decidere se proseguire con il divorzio o se tornare insieme.

In mezzo ci sono anche le gemelline che hanno dato al mondo e sono ancora molto piccole. A scatenare dei dubbi ci ha pensato Stefano, amico della donna che a quanto pare trascorre molto tempo a casa dei due. Valentina ha confessato che tra di loro non è successo nulla ma che in Stefano ha trovato molte cose che l’hanno portata a riflettere.

Ieri in puntata è arrivato il faccia a faccia finale tra la coppia con la decisione definitiva. Valentina dopo 6 anni di matrimonio ha inviato la lettera di divorzio al marito perché si è detta stanca.

Hanno deciso di partecipare al programma per capire se ci fosse margine per risanare la loro storia d’amore. Valentina parlando con i terapeutici messi a disposizione dalla produzione ha ammesso:

“Io vorrei solo prendere in mano la mia vita e essere me stessa. Vorrei avere un attimo di tranquillità, senza pressioni e obblighi. Devo per forza stare con l’uomo con cui ho fatto i figli, avere comportamenti in casa, io non voglio avere l’obbligo. Lui ha tirato questo amico in mezzo che non c’entra nulla, perché è un amico di famiglia. Io quando non c’è lui a casa sto bene! Mi trattiene la paura di lasciarlo da solo, so che così lo faccio soffrire di più”.

Poco dopo è stato il momento del faccia a faccia. A prendere la parola è stata Valentina che ha ammesso di non amare più il marito. “Come posso ancora prenderti in giro? Indipendentemente da tutto, lo sai, io qua non ero per capire qualcosa su un’altra persona ma se ero ancora innamorata di te e non è così. Per quello che ho provato non smetterò mai di ringraziarti, mi hai fatto il regalo più bello, le nostre figlie, e non dimenticherà mai cosa ho provato” – le sue parole.

Di fronte a questo Samuel capita la situazione ha deciso di chiudere la porta premendo il tasto rosso. La loro storia si è conclusa. Al momento dopo la partecipazione a Ultima Fermata vivono ancora insieme ma non perché si sono riavvicinati ma per l’amore nei confronti delle figlie.