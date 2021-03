Il cantante neomelodico accoltellato a Napoli: “Minacce per Guendalina Tavassi”

Il cantante neomelodico Genny Fenny è stato accoltellato a Napoli: l'uomo tira in ballo Guendalina Tavassi e il suo ex marito

Tremendo episodio a Napoli, il tutto si è svolto il 14 marzo: Genny Fenny, all’anagrafe Gennaro Damiani, è stato accoltellato alla schiena in piazza Garibaldi. Il cantante neomelodico ha denunciato l’episodio sui social e ha poi pubblicato una foto della denuncia.

Stando al racconto del cantante, l’uomo è stato accoltellato da un gruppo di ragazzi che si sono avvicinati in Porche minacciandolo per la sue dichiarazioni su una presunta relazione con Guendalina Tavassi. Stando al suo racconto sono stati mandati da Umberto D’Aponte, ex marito della showgirl.

Stando al suo racconto, l’uomo era fermo alla fermata dell’autobus quando è arrivata la coltellata alla schiena, all’altezza del bacino. Genny Fenny è riuscito a raggiungere l’ospedale più vicino dove l’hanno medicato e dimesso, fortunatamente, con una prognosi di 10 giorni.

Il cantante non ha riportato danni gravi ma sull’episodio sta indagando la procura. Il cantante non ha vissuto dei momenti facili e ora, si trova a fare il parcheggiatore abusivo. Ma cosa c’entra Guendalina Tavassi?

Stando al racconto del cantante i due hanno avuto una relazione da febbraio a dicembre 2020, al momento le dichiarazioni non hanno trovato riscontro e potrebbe essere tutto inventato.

L’uomo si è riavvicinato al mondo dello spettacolo proprio di recente, nei suoi ultimi post non mancano le foto con Fabrizio Corona e con Lele Mora. Poco tempo fa, inoltre, il cantante aveva tentato il suicidio ed era stato salvato da un gruppo di ragazzi.

Intervistato da una rete locale aveva spiegato di averlo fatto per problemi economici e perché temeva di non riuscire più a mantenere suo figlio di 13 anni: per questo si era riarrangiato a parcheggiatore abusivo. Sembra che con il Covid-19 anche i suoi spettacoli fossero tuti annullati.

Nessuna dichiarazione al momento da parte della showgirl e del suo ex marito che probabilmente dovranno ingaggiare degli avvocati.