Umberto Tozzi, il cantante sospende il tour: “Mi sono operato”

Brutte notizie per tutti i fan di Umberto Tozzi. Nel corso delle ultime ore il cantante si è infatti reso protagonista di un annuncio che sta facendo il giro del web. A causa di una spiacevole disavventura, Umberto Tozzi ha annunciato di essere stato costretto a sospendere il suo tour. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Umberto Tozzi vittima di una spiacevole disavventura che lo ha costretto ad annullare la data del suoi tour che in questi giorni sarebbe dovuto sbarcare a Forlì. Il cantante si è infatti reso protagonista di un video in cui ha annunciato di essersi sottoposto ad un’operazione per via di una frattura alla caviglia. Queste sono state le sue parole:

Ciao ragazzi, purtroppo mi sono fratturato una caviglia e ho dovuto fare una piccola operazione. Mi dispiace molto per tutte le persone che hanno comprato i biglietti di Forlì, ci vediamo presto se vi va il 25 novembre presso il teatro Fabbri di Forlì. I biglietti rimangono validi per la nuova data oppure potete chiedere il rimborso. Vi abbraccio tutti, Umberto.

Dopo la condivisione dell’annuncio, sono stati molti coloro che hanno inviato al cantante messaggi di auguri e di pronta guarigione.

Umberto Tozzi, il retroscena sulla malattia mai raccontato prima

Un po’ di tempo fa, in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, Umberto Tozzi ha confessato di essere guarito da un tumore alla vescica. Queste sono state le sue parole a riguardo: