Se volessimo stilare una classifica dei pezzi più in voga del momento, il brano Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, sarebbe di sicuro nelle prime posizioni. L’accoppiata insolita sta riscuotendo un enorme successo e la loro canzone è una delle più ascoltate in radio. Peccato però che questa operazione non è andata giù ad un mostro sacro della musica italiana come Umberto Tozzi.

Umberto si è lasciato andare ad una feroce critica non solo del brano di Orietta Berti, ma anche a dei commenti negativi sull’intero panorama musicale.

Secondo lui “Oggi la musica in tv non funziona” – ha detto Tozzi a Rolling Stones. “Cosa penso delle varie operazioni tipo Mille con Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti o Toy Boy con Colapesce e Dimartino insieme a Ornella Vanoni? Ridicoli” – dice senza usare troppi giri di parole. “La musica di oggi è ridicola” – dice senza mezzi termini. “Non emoziona. Fa rumore, è rumore. Sono nato in un’epoca diversa: qualsiasi roba uscisse, dagli Yes ai Deep Purple erano tutte cose che avevano senso, che emozionavano. Oggi non sento neanche più le radio”.

Il cantante ne ha per tutti arrivando a criticare anche il format moderno del Festival di Sanremo. “È uno show televisivo, non c’entra niente la musica. Io direttore artistico? Mi boccerebbero subito. Io mi coinvolgo solo emozionalmente. E visto che secondo me la musica di oggi è ridicola non potrei e non saprei giudicarla” – dice.

Una posizione chiara e sicuramente discutibile da parte di Umberto Tozzi. L’artista non è l’unico a schierarsi contro la musica moderna, molto più commerciale e meno qualitativa di un tempo. Anche il Festival di Sanremo che un tempo era la festa della canzone italiana, oggi si è trasformato in uno show televisivo dove la musica vera e propria passa quasi in secondo piano.