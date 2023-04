Shannen Doherty ha chiesto il divorzio, dopo 11 anni. Non aveva altra scelta, nonostante la battaglia contro quel terribile mostro

Non è stata una scelta facile, soprattutto per via di quello che ogni giorno è costretta ad affrontare. Un altro dolore nella vita della tanto amata attrice Shannen Doherty.

La celebre star delle serie tv americane, conosciuta in particolar modo per il suo personaggio in Beverly Hills 90210, ha chiesto il divorzio dal suo terzo marito, dopo 11 anni di amore.

Le indiscrezioni parlano di un tradimento di lui, tuttavia non sono arrivate conferme da parte dell’attrice. Un solo post, pubblicato su Instagram, poco prima che si diffondesse la notizia.

Le uniche persone che meritano di essere nella tua vita sono quelle che ti trattano con amore, gentilezza e rispetto totale.

Shannen Doherty e Kurt Iswarienko si sono sposati nel 2011, nel mese di ottobre. Per 11 anni hanno condiviso ogni cosa e la stessa attrice lo aveva ringraziato per la sua vicinanza e il suo supporto durante la lunga battaglia contro il cancro al seno.

In precedenza, la star era stata sposata con Ashley Hamilton dal 1993 al 1994 e con Rick Salomon dal 2002 al 2003.

Dopo il grande clamore mediatico, è arrivata anche la dichiarazione della portavoce dell’attrice:

Il divorzio è l’ultima cosa che Shannen voleva. Sfortunatamente, sentiva di non avere altra scelta.

Tuttavia nessuna conferma riguardo il presunto tradimento.

La prima battaglia di Shannen si è conclusa nel 2017 con una remissione. Ma il mostro è tornato e nel 2020, l’attrice ha annunciato che quell’intruso era ormai metastatico e si era diffuso anche alla colonna vertebrale.

Pochi mesi fa, invece, ha annunciato un’altra straziante notizia. Con molte probabilità le rimangono dai 10 ai 15 anni di vita. Ha fatto sapere che registrerà dei video messaggi per salutare i suoi cari quando arriverà il momento.

Il marito è sempre stato un pilastro molto importante durante questa lunghissima ed estenuante battaglia e adesso non potrà più contare nemmeno sul suo supporto, Ma come ha spiegato la sua portavoce, non aveva altra scelta.