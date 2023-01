Da 24 a Timeless, passando per The Vampire Diaries e Una Settimana da Dio: il mondo del cinema e della tv dice addio ad Annie Wersching

Una notizia molto spiacevole si è diffusa nelle ultime ore ed ha sconvolto il mondo del cinema e della tv. Annie Wersching, stimatissima attrice, protagonista di diverse pellicole e serie tv di successo, si è spenta a soli 45 anni. Dal 2020 lottava con un brutto male che alla fine l’ha sconfitta. Aveva tre figli piccoli.

A confermare la notizia è stato il suo agente, ma anche suo marito Stephen Full, poco dopo ha salutato la sua consorte e madre dei suoi figli con un lungo e toccante messaggio di addio e amore sui social.

C’è un buco profondo nell’anima di questa famiglia oggi, ma Annie ci ha lasciato gli strumenti giusti per riempirlo. Lei riusciva a trovare la meraviglia nei momenti più semplici e non aveva bisogno della musica per danzare. Ci ha insegnato a non aspettare che l’avventura ci trovasse: ‘Andate a cercarla, è ovunque’. E la troveremo. I nostri figli erano il vero amore della sua vita. Mentre imboccavamo il tortuoso vialetto, fino alla strada, lei ci urlava: ‘Ciao’, fino a quando non eravamo lontani. Posso ancora sentire la sua voce risuonare. Ciao mia compagna.

Annie Wersching e Stephen, anche lui attore, si erano sposati nel settembre del 2009 e insieme avevano costruito una bellissima famiglia. Nell’agosto del 2010, nell’agosto del 2013 e a dicembre del 2018 erano infatti nati i loro tre figli, tutti maschi, Freddie, Ozzy e Archie.

Chi era Annie Wershing

Nata a Saint Louis nel 1977, sempre in Missouri ha completato gli studi, compresi quelli universitari.

Ha esordito da attrice nel 2002, con dei ruoli nelle famose serie tv Streghe e Cold Case, molto note anche in Italia.

Tantissime poi le sue apparizioni in altre serie televisive che hanno avuto e hanno ancora oggi un grande seguito in tutto il mondo. Per citarne alcune, Star Trek, 24, The Vampire Diaries, Boston Legal, CSI: Scena del Crimine, Supernatural, General Hospital, Bosch e Timeless.

Ha poi lavorato anche al teatro, anche se con minor costanza, e al cinema. Nel 2003, ad esempio, è apparsa nel film Una Settimana da Dio, diretta dal regista Tom Shadyac e al fianco di grandi interpreti come Jim Carrey, Morgan Freeman, Steve Carrell e Jennifer Aniston.