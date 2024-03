Un altro membro della Famiglia Reale operata per un melanoma maligno: cosa sta succedendo

Di nuovo in ospedale Sarah Ferguson, operata per un melanoma maligno. Aveva già dovuto affrontare un tumore al seno poco tempo fa. Quali sono le sue condizioni di salute?

Non c’è proprio pace in questo 2024 per la famiglia reale inglese. Un altro membro sta affrontando per la seconda volta una diagnosi di tumore. L’ex moglie del principe Andrea, Sarah Ferguson, è stata operata per un melanoma maligno. Poco tempo fa aveva vinto la sua battaglia contro un cancro al seno. Come sta? I medici rassicurano sulle sue condizioni di salute.

Alcuni mesi dopo la diagnosi di un carcinoma al seno, che i medici sono riusciti a scoprire in tempo, la Duchessa di York ha avuto un’altra terribile diagnosi. Quella di una forma aggressiva di neoplasia della pelle.

La donna di 64 anni, ex moglie del duca di York e mamma di Beatrice ed Eugene, cugine di primo grado di William e Harry, era stata seguita l’anno scorso dall’ospedale privato King Edward VII di Londra. Clinica che da decenni cura i membri della famiglia reale inglese.

A quanto si apprende la 64enne si era sottoposta a un intervento per rimuovere un neo, che poi si è scoperto essere un melanoma maligno. I medici hanno condotto ulteriori indagini, scoprendo che, per fortuna, non si era esteso alla pelle o ai linfonodi.

La Duchessa ha raccontato sui social e alla stampa quello che le stava accadendo, per essere di aiuto a chi sta affrontando come lei diagnosi di questo tipo. Ha anche deciso di patrocinare l’associazione benefica Teenage Cancer Trust.

Sarah Ferguson operata per un melanoma maligno: come è andato l’intervento?

I medici hanno rassicurato sulle sue condizioni di salute. A quanto pare l’operazione chirurgica è andata bene. E la notizia che il tumore non si è esteso è di sollievo per tutti, soprattutto in questo momento delicato per la Royal Family.

Re Carlo III, infatti, sta affrontando anche lui una diagnosi di tumore: sui social è anche circolata la news, pare infondata, che gli restino sei mesi di vita. Mentre Kate Middleton è ancora in ripresa dopo un non meglio precisato intervento all’addome.