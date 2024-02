È ormai tutto pronto per il funerale di Re Carlo III

La famiglia reale inglese, spesso si trova al centro di notizie ed eventi specifici. Questo perché la famiglia rappresenta un’istituzione e di conseguenza, si trova al centro di decisioni importanti, ma anche di gossip. Proprio per questo motivo, è già stato tutto pianificato per il funerale di Re Carlo III in un’operazione che prende il nome di Menai Bridge. Scopriamo i dettagli del piano approvato e firmato dal Re di Inghilterra.

Proprio come successe per la Regina Elisabetta, madre di Re Carlo III, il piano d’azione per i funerali reali è stabilito con largo anticipo. Infatti l’operazione London Bridge, ossia i funerali della Regina Elisabetta, era stata organizzata molti anni prima dell’effettiva dipartita della sovrana, deceduta nel settembre del 2022. Anche per Re Carlo, a Buckingham Palace, è già tutto predisposto per l’evento. Ovviamente la speranza è che il sovrano viva il più a lungo possibile, ma nulla nella famiglia reale può essere lasciato al caso. Nulla a che vedere con la recente diagnosi di cancro, per il quale il sovrano si sta curando.

La scelta del nome Menai Bridge può essere ricondotta alla sua vita in Galles. Infatti, Elisabetta decise di rendere omaggio ad uno dei ponti londinesi più famosi al mondo, mentre Carlo ha optato per un ponte gallese. Il sovrano ha vissuto gran parte della sua vita come principe del Galles, ed ha voluto rendere omaggio a questo territorio. Il Menai Bridge infatti è il ponte che congiunge la terra ferma con l’isola di Anglesey.

Funerale di Re Carlo III: cosa prevede l’operazione Menai Bridge

Nel piano stilato e firmato in accordo con Re Carlo III prevale la semplicità, vista anche la nuova immagine che il sovrano vuole dare della monarchia inglese. Quando il triste evento si verificherà solo la BBC avrà l’esclusiva dell’annuncio che verrà reso noto solo dopo che tutti i membri della famiglia reale saranno informati. Dopodiché, inizieranno tutti i preparativi per la cerimonia la quale sarà molto più snella rispetto a quella tenutasi per la Regina Elisabetta.

Un lutto nazionale che precede i funerali durante il quale si seguirà una rigida scaletta definita da anni e periodicamente aggiornata, anche in base alle situazioni attuali. Si partirà con l’esposizione della salma al pubblico e quindi la gestione delle code e delle persone. Ci sarà anche una lista degli invitati, coloro avranno l’onore di partecipare alla funzione religiosa dovranno recarsi presso l’Abbazia di Westminster. A differenza della madre si tratta di pochi e intimi. Inni e musiche, già scelti dal sovrano, verranno suonati e cantati sia durante la cerimonia che durante il corteo del feretro. Anche questo, a differenza di Elisabetta, sarà molto più breve e semplice.