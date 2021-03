Un cantante a rischio Covid: salta la prima serata di Sanremo

Una partenza del tutto sfortunata per il Festival Di Sanremo 2021: c’è già il primo positivo. Si tratta di un membro dello staff del cantante reduce da Amici di Maria De Filippi, Irama.

Il ragazzo si sarebbe dovuto esibire stasera, era infatti tra i partecipanti della prima serata, ma da quando diramato da una nota RAI la sua esibizione è stata per ora rimandata.

Irama è in attesa dei risultati del tampone dopo che un membro del suo staff è risultato positivo, cosa succederà se dovesse risultare positivo anche il musicista? Sarà semplicemente escluso dalla competizione.

In attesa del risultato, la sua esibizione prevista per questa sera è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto, tra i 13 Campioni in gara questa sera, si esibirà Noemi.