Ormai Flaza è uscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. La cantante, purtroppo, ha portato avanti un atteggiamento piuttosto strafottente nei confronti dei professori e della scuola e dopo vari rimproveri Lorella Cuccarini ha deciso di cacciarla.

Ormai, però, tramite i social i ragazzi riescono tranquillamente a instaurare un rapporto con la community. La cantante, sparita da un po’, ha rotto il silenzio con il box delle domande.

A chiederle se stesse male o avesse il Covid-19 è stato un fan che ha ricevuto subito risposta: “Sì, ho il Covid. Malattia tremenda. Indossate sempre le mascherine. Mi sto riprendendo piano piano.”

La ragazza, uscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, ha rotto il silenzio anche su quanto accaduto durante il suo percorso nella scuola.

In un mondo così vasto credo che la vita debba essere riempita da più esperienze possibili. Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è giusto così.“

Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni. Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in TV, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero.

Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me. So chi sono e posso essere più di quello che si è visto e che a volte un percorso deve seguire strade più lunghe o impegnative. Grazie a chi in queste settimane ha provato a capirmi davvero, nella casa e fuori, e ha creduto in me. Non mi stancherò mai di fare musica. P.s. Per l’amore c’è sempre tempo, non vi disperate.