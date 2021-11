Talisa e Giulia, le celebri veline di Striscia La Notizia, sono attualmente in quarantena fiduciaria dopo aver avuto un contatto con un soggetto positivo al Coronavirus. Alla luce di questo Shaila e Mikaela le andranno a sostituire. Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Le veline di Striscia La Notizia, Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti hanno avuto un contatto con un soggetto risultato positivo al Coronavirus. Per questo motivo le ballerine non potranno partecipare al programma satirico in onda su Canale 5 e verranno sostituite da Shaila e Mikaela.

Nella puntata di Striscia La Notizia che è andata in onda nella sera di lunedì 8 novembre 2021, abbiamo visto ballare sul palco del tg satirico Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Il ritorno delle celebri ballerine a Striscia La Notizia è dovuto al fatto che le nuove veline, Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelegatti sono state a contatto con un soggetto positivo al SARS- Cov-2.

Dunque, alla luce del triste accadute ed in conformità alle norme anti-Covid le ragazze dovranno affrontare un periodo di quarantena fiduciaria e per questo momentaneamente non potranno prendere parte al programma. Da quanto si apprende da alcune informazioni circolate in rete, le ballerine sono in buone condizioni di salute.

Tuttavia, entrambe sono in attesa di terminare il periodo di isolamento così da poter tornare a lavoro. Nel frattempo ad aprire il tg satirico vedremo Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva. Queste ultime hanno già rivestito il ruolo di veline nel programma per la durata di quattro anni: tra il 2017 e 2021.

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada sostituiti da Sergio Friscia e Roberto Lipari

Invece, per quanto riguarda Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelegatti, entrambe avevano preso parte al programma di Amici di Maria De Filippi. L’entrata delle due ballerine a Striscia La Notizia non è stata l’unico cambiamento che ha segnato il programma. Infatti, a partire da mercoledì 3 novembre Sergio Friscia e Roberto Lipari sostituiranno Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.