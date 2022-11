Una donna offre del cibo ad un clochard e successivamente scopre che si trattava di Richard Gere

Karine incontra per le strade di New York un uomo che apparentemente pensava essere un senzatetto. Successivamente venne a sapere che si trattava del grande attore americano Richard Gere.

La storia che stiamo per raccontare ha dell’incredibile. Un episodio davvero singolare accaduto non molto tempo fa tra le strade di New York. I protagonisti della vicenda sono una turista francese e un clochard che poi si rivelò essere la stella del cinema Richard Gere.

La donna, Karine Gombeau, si trovava a passeggiare per le strade della città americana. Si trattava di sicuro di una persona molto sensibile ed altruista. Infatti si imbatté in un uomo, che si aggirava intorno ai bidoni della spazzatura e non poté fare a meno di notarlo.

La donna aveva subito immaginato che quella persona si trovasse in quel posto per rovistare nei secchi in cerca di cibo e il suo cuore si intenerì al sol pensiero. Per quella ragione decise di entrare nel locale più vicino per acquistare qualcosa che quello sfortunato signore potesse mangiare. Nel giro di pochi minuti tornò in quel posto e si avvicinò all’uomo.

Karine aveva per lui un pacco e glielo consegnò. Ebbe molto tatto nel farlo tanto che glielo porse sorridendo e augurandogli una buona giornata. Il povero senzatetto provò a parlare dicendole qualcosa ma lei non capiva la sua lingua e se ne andò sorridendo. Karine si riteneva molto soddisfatta per aver prestato nel suo piccolo un aiuto per una persona in difficoltà.

La donna terminò tranquillamente la sua passeggiata e passò la sua giornata senza pensare minimamente all’accaduto. Non poteva certo immaginare quello che avrebbe saputo il giorno seguente.

La signora arrivata a New York rimase molto colpita dall’elevato numero di persone che vivevano per le strade abbandonate a se stesse. Per questa ragione decise di rendersi utile almeno per uno solo di loro. Ma il giorno seguente alla vicenda apprese una notizia che la lasciò senza parole.

Il misterioso clochard al quale aveva offerto una pizza era il famosissimo Richard Gere! Ovviamente i giornalisti lo seguivano e lo fotografavano per le strade della città dove si trovava a girare per un film. I paparazzi lo immortalarono mentre la donna gli offriva del cibo e Karine vide quelle foto il giorno dopo sui giornali. In quel modo seppe cosa era successo realmente quel giorno.

L’attore si trovava in quel luogo durante la pausa pranzo e non aveva intenzione di cambiarsi. Cosi Karine senza osservarlo troppo credette che si trattasse di senzatetto. Una storia vera e molto divertente alla quale il grande attore non rimase indifferente raccontando della donna come di una persona infinitamente altruista e molto gentile.

