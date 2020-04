Uno Mattina in Famiglia, Albano Carrisi svela di preparare una bara per il coronavirus Intervistato a Uno Mattina in Famiglia, Albano Carrisi ha rivelato alcuni piani che sta mettendo in atto di recente: sta creando una bara per il coronavirus

Albano Carrisi è stato ospite di Uno Mattina in Famiglia. È stato intervistato sotto diversi punti di vista, sia sulla sua situazione sentimentale che sui suoi pensieri sulla situazione di emergenza che stiamo vivendo in questo periodo storico così particolare. A tal proposito, in cantante ha svelato un suo progetto: sta preparando una bara per il coronavirus.

Uno Mattina in Famiglia, come ogni sabato mattina, torna a fare compagnia al popolo italiano portando in collegamento in studio diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Nell’ultima puntata, come ospite c’è stato Albano Carrisi, il quale in questi giorni è al centro del gossip per la sua convivenza con le Romina Power e Loredana Lecciso durante questa quarantena.

In questa intervista, gli hanno domandato le sue sensazioni e i suoi sentimenti durante questa quarantena dovuta allo scoppio della pandemia di coronavirus. Così, il cantante di Cellino San Marco ha risposto: “Io sto preparando una bara dove sopra metterò la data di nascita e il nome: Coronavirus e poi la metterò in una fossa di otto metri”.

Nel corso dell’intervista il cantante ha ammesso di avere un po’ di nostalgia nel momento in cui pensa ai bei momenti passati, soprattutto al festival di Sanremo. A tal proposito ha detto: “Avevamo tutto e volevamo di più, poi è arrivata questa pandemia che ci ha tolto quel tutto e quella ricerca del tutto. Purtroppo bisogna sopportare pazientemente con sensibilità questo maledetto virus con la speranza che passi al più presto”.

Tiberio Timperi, uno dei conduttori della trasmissione insieme a Monica Setta, ha rivolto una domanda al cantante, il quale però non è riuscito a rispondere, facendo una piccola gaffe, a causa del fatto che non ha sentito la domanda. Così, per sdrammatizzare, ha risposto: “C’è una musica che è un po troppo forte qui nelle mie cuffie. E io amo la musica, sia ben chiaro!”.

In questi giorni di quarantena, il cantante si trova presso la sua casa a Cellino San Marco. Dopo la conclusione della sua partecipazione ad Amici 19, lo ha raggiunto nella sua tenuta anche la sua ex moglie: Romina Power. Al momento, di conseguenza, si trova nella sua casa con l’ex moglie, l’attuale compagna e i figli.