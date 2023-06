Unomattina Estate, incidente in diretta: “Se l’è rotta”

Incidente in diretta su Rai 1 a Unomattina Estate condotto da Tiberio Timperi. L’ospite presente in studio per una lezione di yoga, è caduta rovinosamente a terra riportando purtroppo conseguenze fisiche. Il tutto è accaduto in diretta e poco dopo è stato lo stesso conduttore sui social a chiarire cosa fosse accaduto pubblicando anche il video.

Tiberio Timperi si trovava in compagnia di Francesca De Luca che è un insegnante di yoga. Stava spiegando alcuni esercizi per combattere il dolore al ginocchio e ad un tratto ha cercato una sedia per fare una dimostrazione. In assenza e vedendo un tavolino dietro di lei, ha deciso di utilizzarlo.

Si è seduta sul tavolino ma ad un certo punto questo ha ceduto facendo cadere rovinosamente a terra Francesca. “E no, questo sembra fatto appositamente per Striscia la Notizia” – ha risposto prontamente Tiberio cercando di stemperare gli animi e di aiutarla a rialzarsi. “No no, ce la faccio da sola”. Tutto sembrava essersi risolto senza nessun problema e invece alla fine Francesca ha riportato la frattura della falange del piede.

Quindi Francesca ha mantenuto un comportamento impassibile in diretta nonostante sentisse un grande dolore. “Francesca De Luca ha tirato dritto nonostante la falange rotta in diretta. Lezione di yoga certo ma anche e soprattutto di professionalità e correttezza” – ha scritto il giornalista in didascalia al video pubblicato su Instagram.

“Grazie mille per le tue parole, Tiberio, e soprattutto per il sincero interesse per le mie condizioni di salute dietro le quinte! 🙏🩷 Sorridevo fuori mentre sentivo dentro il mio dito scoppiare 😅 Spero che alla fine sia passato cmq che lo yoga fa bene alla salute, ma aiuta anche nel controllo delle emozioni e degli imprevisti” – la risposta di Francesca.