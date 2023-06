Unomattina, Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi litigano in diretta: cosa è successo

In queste ultime ore sul web sta circolando la notizia della discussione che Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi hanno avuto in diretta a Unomattina durante la rassegna stampa. Nella puntata andata in onda domenica 11 giugno, i due conduttori si sono resi protagonisti di un particolare momento che sta facendo molto chiacchierare le pagine di cronaca rosa. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

La rassegna stampa della puntata di Unomattina andata in onda domenica 11 giugno è stata caratterizzata da una certa tensione nata tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi. Quest’ultimo, mentre Gianni Ippoliti stava portando avanti la sua rassegna stampa sul gossip, ha sbuffato provocando una reazione nel collega il quale si è rivolto al conduttore con queste parole:

e dopo Fedez e Arisa ora è il turno di Timperi … #dilloallamammadilloallavvocato pic.twitter.com/XXQWcf51z3 — Angelo Maggioni (@AngeloMaggioni3) June 11, 2023

Tiberio, vedevo che sbuffavi.

A questo punto Tiberio Timperi in maniera ironica ha risposto alle parole di Gianni Ippoliti in questo modo:

Parliamone dopo.

Il conduttore, però, infastidito dalle parole di Tiberio Timperi, ha continuato ed ha risposto in questo modo:

No, parliamone ora ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa mi volevi dire […] E allora finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci.

La rassegna stampa si è poi conclusa con i saluti da parte di Gianni Ippoliti che, visibilmente infastidito dal comportamento del collega Tiberio Timperi, ha deciso di lasciare lo studio in diretta. Non è la prima volta che Tiberio Timperi si rende protagonista di una discussione in diretta.

Tiberio Timperi e le tensioni con Monica Setta

Come già anticipato, non è la prima volta che Tiberio Timperi si rende protagonista di un gossip del genere. Il conduttore ha infatti avuto alcune divergenze anche con Monica Setta, con la quale sembra non scorra non buon sangue.

In un’intervista rilasciata a ‘Generazione Z’, Tiberio Timperi ha dichiarato che lui e la collega non erano partiti con il piede giusto ma con il passare del tempo sono riusciti a trovare un punto di incontro.