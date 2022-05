Monica Setta litiga con Tiberio Timperi in diretta: ecco cosa è successo

Nella giornata del 15 maggio 2022 è andata in onda un’altra puntata di Uno Mattina in Famiglia. Tra gli ospiti del noto programma c’era Monica Setta la quale si è vista protagonista di un lite con Tiberio Timperi. La tensione è salita nel momento in cui è emerso l’argomento relativo all’Eurovision Song Contest. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Monica Setta è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere il personaggio televisivo protagonista di un gossip è stato un botta e risposta avuta con Tiberio Timperi durante la diretta di Uno Mattina in Famiglia nella giornata del 15 maggio 2022.

Senza alcuna ombra di dubbio, è risaputo che Monica Setta e Tiberio Timperi non sono andati mai d’accordo. A darne un ulteriore conferma è stato l’acceso battibecco che ha avuto luogo a Uno Mattina in Famiglia. La lite si è verificata nel momento in cui la giornalista ha iniziato a commentare il look di Laura Pausini sfoggiato all’Eurovision Song Contest 2022.

Nel dettaglio, il tutto è iniziato quando Stefano Dominella ha fatto delle considerazioni fuori luogo sugli abiti della celebre cantante:

La Signora Pausini, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia, quindi i suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità.

Alla luce di questo, la donna ha replicato:

No, no, non sono d’accordo. (…) Non solo perché stai dicendo una cosa di una donna e non si parla del peso delle donne, assolutamente.

Ad intervenire nella discussione è stata anche Concita Borelli ed è proprio in questo momento che la Setta ha voluto fermare il dibattito per evitare polemiche. Tuttavia, quella della giornalista è stata una decisione che non ha visto d’accordo il co conduttore Tiberio Timperi il quale ha affermato:

Siamo qui per questo Monica.

Con queste parole la conduttrice ha esortato: