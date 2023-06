Unomattina, il Codacons interviene sulla lite in diretta tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi

In seguito a quanto successo in diretta a Unomattina, Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati in queste ultime ore. Ricordiamo infatti che i due si sono resi protagonisti di una lite in diretta che non è di certo passata inosservata ai fedeli telespettatori del programma. In queste ore il Codacons è intervenuto rivolgendo alcune critiche a Tiberio Timperi.

In seguito a quanto successo tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti durante la rassegna stampa di Unomattina, il Codacons ha deciso di rompere il silenzio e di commentare questa vicenda tanto chiacchierata nelle ultime ore. Nel dettaglio, il Presidente Carlo Rienzi ha rivolto non poche critiche a Tiberio Timperi tramite un comunicato stampa.

Il Presidente del Codacons ha infatti dichiarato che il conduttore non ha avuto un atteggiamento rispettoso nei confronti del collega. Queste, a riguardo, sono state le parole di Carlo Rienzi:

Da Timperi è arrivato oggi un esempio di cattiva televisione, un episodio che si aggiunge al caso della bestemmia pronunciata anni fa dal giornalista dagli schermi Rai e che portò , dopo una denuncia del Codacons, ad una sanzione da 25mila euro nei confronti della rete.

E, continuando, Carlo Rienzi ha poi aggiunto:

L’atteggiamento odierno di Timperi, condito da minacce e frasi violente come “Parliamo dopo, facciamo i conti dopo”, sembra non solo una recidiva di comportamenti già in passato sanzionati dall’Autorità, ma una vera e propria forma di bullismo e prevaricazione, peraltro in piena fascia protetta, che viola tutte le norme e i regolamenti di settore.

Infine, concludendo, il Presidente del Codacons ha aggiunto: