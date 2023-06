Uomini e Donne, anche Federico conferma la rottura con Carola

Dopo l’annuncio di Carola di qualche giorno fa a rompere il silenzio ora ci ha pensato anche Federico Nicotera. Poche parole ma capaci a far capire che la storia d’amore sbocciata a Uomini e Donne solo pochi mesi fa è già giunta al termine.

Le voci di una crisi si susseguivano da diverse settimane. Poi alcuni giorni fa Carola nelle storie Instagram scrisse: “È un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy” – facendo intendere che c’era qualcosa che non andava.

Fonte: web

E ieri è arrivata anche la storia di Federico che con poche parole ha fatto capire della fine della relazione. Il ragazzo ha pubblicato una storia Instagram dicendo: “Non è una colpa averci creduto. Non mi sono mai nascosto! Me stesso, sempre, con pregi e difetti che avete visto! Questo è!”.

Insomma a quanto pare i due non si sono lasciati in modo pacifico. Rileggendo le parole di Federico si nota come il ragazzo voglia far intendere che lui è sempre stato onesto mostrando sia pregi che difetti. Carola invece ha pubblicato nello stesso periodo una storia dove parla di situazione di disagio e annuncia che sta leggendo tutti i messaggi che gli sono arrivati in direct. “Vi sto leggendo in direct e vi ringrazio per tutto il supporto, vi leggo sempre” – ha scritto.

Federico e Carola si sono conosciuti a Uomini e Donne e lo scorso mese di marzo il tronista aveva deciso di uscire dal programma insieme a lei e proseguire la loro conoscenza. Purtroppo però le cose poi non sono andate per il verso giusto. Eppure intervistati da Silvia Toffanin a Verissimo aveva confermato che le cose andavano a gonfie vele e anzi c’erano anche progetti di vita insieme in programma.

“Forse ci siamo innamorati una seconda volta fuori dal programma. Stiamo bene, stare insieme tutti i giorni è diverso” – dissero.