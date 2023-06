Uomini e Donne, Carola rompe il silenzio dopo le voci di una crisi con Federico

Aria di crisi per un’altra coppia nata a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Federico Nicotera e Carola Carpanelli. La coppia è nata lo scorso mese di marzo nel dating show di Canale 5 e già da alcune settimane si susseguivano le voci di una possibile crisi.

A rompere il silenzio ci ha pensato Carola che nelle sue storie Instagram ha scritto un breve messaggio chiedendo ai fan di rispettare il momento.

Fonte: web

“È un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy” – ha scritto confermando che le cose non stanno andando per il verso giusto tra loro ma non specificando quali sono i motivi.

La storia arriva pochi giorni dopo quanto scritto da Federico sempre sui social. Frasi malinconiche che hanno fatto pensare subito ad uno stato d’animo non dei migliori. “Come state? Io lunatico, ma bene, con un po’ di musica passa tutto” – aveva esordito nel suo post. Poi ancora: “In tantissimi mi avete scritto riguardo eventuali fantomatici strani riferimenti delle mie storie. Ci tengo a dirvi che, tralasciando cose importanti, uso Instagram come lo usate voi. Metto qualcosa che mi fa ridere, riflettere, pensare o semplicemente qualcosa che mi piace. Che può essere una frase di un film, un video a caso o una canzone che in quel momento mi trasmette qualcosa”.

La storia tra Carola e Federico era iniziata ufficialmente lo scorso mese di marzo quando il tronista aveva deciso di uscire dal programma insieme a Carola per viversi questa frequentazioni in modo più libero. Tutto sembrava procedere a gonfie vele e anche a Verissimo avevano confermato il loro amore e la volontà di fare progetti insieme.

“Forse ci siamo innamorati una seconda volta fuori dal programma. Stiamo bene, stare insieme tutti i giorni è diverso” – dissero. E invece dopo soli pochi mesi la crisi che non si sa se sia definitiva o no.