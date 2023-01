Ecco tutto ciò che è successo nell'ultima registrazione di Uomini e Donne sia per il trono classico che over.

Sabato 28 gennaio c’è stata la registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne e non sono mancate di certo le novità. In attesa della messa in onda della registrazione, la pagina Instagram Uominiedonnetronoclassicoeover ha aggiornato i fan del programma con alcune anticipazioni.

Le più importanti riguardano il cavaliere Riccardo Guarnieri che a quanto pare avrebbe deciso di chiudere la conoscenza con Gloria Nicoletti. Tutto sarebbe nato dopo che Gloria gli avrebbe chiesto spiegazioni circa uno scambio di messaggi che Riccardo avrebbe fatto con una ragazza di 21 anni.

Fonte: web

Il cavaliere non si è fatto alcun problema a mostrare la chat a Gianni Sperti che in effetti ha confermato l’assoluta innocenza della chat. Tuttavia però questa preoccupazione di Gloria ha scatenato le ire di Riccardo, preoccupato dalla scarsa fiducia che la donna nutre nei suoi confronti. Per questo motivo Guarnieri avrebbe deciso di tirarsi indietro concludendo qui la conoscenza con Gloria.

Intanto però anche Ida Platano avrebbe chiesto un confronto con Riccardo per parlare dell’intervista in cui il cavaliere esprimeva la sua opinione sulla storia tra la dama e Alessandro Vicinanza usando anche come similitudine la canzone di Shakira contro il suo ex Pique.

A parte la questione Guarnieri novità per Roberta Di Padua che avrebbe accettato di proseguire la conoscenza con due nuovi corteggiatori mentre ennesima chiusura per Biagio Di Maro che ha detto stop anche alla conoscenza dell’ultima dama che si era presentata.

Quanto al trono classico le esterne per Federico Nicotera sono andate molto bene soprattutto con Alice Barisciani con i due che si sarebbero concessi anche un balletto. Grande sintonia ma tempi ancora lontani per una ipotetica scelta definitiva da parte del giovane. Prima esterna anche per la nuova tronista Nicole e per uno dei suoi corteggiatori, Andrea.