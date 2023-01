Uomini e Donne anticipazioni: Roberta di Padua punta un ragazzo giovane

Arrivano le prime anticipazioni circa quello che accadrà a Uomini e Donne nelle prossime puntate. Fari puntati soprattutto su Roberta Di Padua che a quanto pare ha messo gli occhi addosso ad un corteggiatore sceso in studio per conoscere meglio la nuova tronista Nicole.

A quanto pare Roberta ha notato questo giovane 31enne e gli avrebbe chiesto di presentarsi lasciando intendere di essere interessata ad approfondire la conoscenza. Vedremo se l’interesse sarà ricambiato da parte del corteggiatore che secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni ha una certa somiglianza con l’ex tronista Davide Donadei con il quale Roberta era stata avvistata in passato.

Fonte: web

Ma non è tutto perché secondo le anticipazioni di ciò che vedremo nelle prossime puntate, per Gemma è arrivato il momento di mettere una pietra sopra la conoscenza con Alessandro. A mettere la parola fine alla frequentazione sarà a quanto pare il cavaliere stesso che a quanto pare vede Gemma soltanto come un’amica ma non è scattato nulla di più. Insomma un duro colpo per la dama torinese che si ritroverà per l’ennesima volta a subire un rifiuto che di certo non passerà inosservato.

Nelle scorse puntata Gemma aveva mostrato grande interesse e credeva ciecamente che potesse nascere qualcosa di più da questa frequentazione.

Protagonisti delle prossime puntate sarà anche Riccardo Guarneri che dopo l’addio di Ida uscita dal programma con Alessandro, sta portando avanti la conoscenza con la dama Gloria.

Tra i due andrà in scena un continuo tira e molla che a quanto pare non porterà a nulla di positivo. L’unica soluzione sembrerebbe essere quella di concludere qui la frequentazione e voltare pagina. Riusciranno a farlo? non resta che seguire le prossime puntate per capirlo.