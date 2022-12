Le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda tra fine dicembre e inizio gennaio si preannunciano davvero infuocate e ricche di colpi di scena. Questo è quanto si evince da alcune anticipazioni pubblicate sul web.

La prima riguarda l’allontanamento definitivo dal programma di Pinuccia dopo i reiterati comportamenti possessivi nei confronti di Alessandro Rausa anche quando il cavaliere aveva chiesto una tregua.

Fonte: web

Alla fine a quanto pare Maria De Filippi ha deciso di non tollerare più i suoi comportamenti decidendo per l’allontanamento dal programma. Ma ad infiammare le prossime puntate ci sarà anche un violento battibecco tra Armando Incarnato e il cavaliere Luca. Le anticipazioni parlano di un violento scontro e di un arrivo quasi alle mani.

Oggetto di contesa Antonella Pierini, tornata nel programma alla ricerca di nuove conoscenze. La dama è stata notata sia da Armando che da Luca con quest’ultimo che avrebbe intrapreso la conoscenza di Antonella.

Una decisione che a quanto pare ha scatenato la gelosia di Armando che con atteggiamenti molto possessivi ha commentato in modo velenoso la conoscenza tra i due. Luca risentito da alcune parole non è stato certo a guardare e a quanto pare in studio si è sfiorata la rissa.

Alla fine Armando ha confidato di essere ancora molto presto da Antonella e che ha provato un certo fastidio nel vederla insieme ad un altro uomo. Armando ha ammesso che Antonella è stata l’unica a cui lui è stato realmente interessato. Insomma si preannuncia un triangolo amoroso infuocato per questo fine 2022 e inizio 2023.

C’è poi da segnalare l’ennesima figuraccia per Mario, il cavaliere che ha preso in giro Gemma Galgani ed è stato smascherato in studio, che prova a chiedere scusa dalla dama torinese con una lettera e finisce per far infuriare De Filippi.