Uomini e Donne cambia tutto: sarà rivoluzione

Da qualche giorno siamo entrati nella seconda parte di stagione del dating show di successo di Canale 5 Uomini e Donne. I primi tronisti che si sono insediati a settembre stanno effettuando le loro scelte e per questo il programma si prepara ad accogliere i nuovi tronisti che saranno Nicole e Luca. Vedremo se anche per loro si arriverà al lieto fine come con Federico e Carola.

Intanto però arrivano indiscrezioni sul futuro del programma dove ci potrebbero essere interessanti novità. Nulla di certo, semplici rumors al momento, ma ecco cosa potrebbe cambiare dal prossimo anno.

Fonte: web

La prima novità potrebbe essere il ritorno alla separazione dei due troni, quello classico e quello over che quest’anno è stato accorpato in un’unica maxi trasmissione.

Secondo il portale Blastingnews.com Maria De Filippi starebbe pensando di dividere di nuovi i troni in giorni diversi. Proprio per il trono over potrebbero esserci le principali novità. La prima vedrebbe il ritorno in trasmissione di vecchi tronisti classici pronti a tornare nel trono over con qualche annetto in più rispetto al loro esordio.

Ma qualcosa potrebbe cambiare anche in merito all’età dei protagonisti. Sul trono classico di solito dedicato ai giovani, potrebbero in realtà salire anche uomini e donne con un’età più avanzata.

Al contrario nel trono over la soglia anagrafica potrebbe essere abbassata per accogliere anche persone più giovani.

Come ribadito al momento si tratta soltanto di indiscrezioni in vista della nuova stagione che partirà come di consueto a settembre. Per il momento tutto resta invariato e vedremo i nuovi tronisti se riusciranno nell’intento di trovare l’anima gemella all’interno del programma o se invece usciranno a mani vuote.