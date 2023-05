Uomini e Donne, cambiamento in vista: arriva una nuova opinionista?

Uomini e Donne ha concluso la sua stagione e in vista del ritorno a settembre iniziano a circolare le prime voci circa le novità. Alcuni giorni fa si era parlato di un possibile ritorno addirittura in prima serata al posto del Grande Fratello che dovrebbe tornare ad una sola sera settimanale. L’altro slot sarebbe così occupato da Uomini e Donne.

Fonte: web

Non sarebbe la prima volta che il dating show di Canale 5 va in onda in prima serata. Già in altre occasioni era successo come ad esempio per qualche scelta o per raccontare la storia di Gemma.

A parte questa notizia, nelle ultime ore sta prendendo voga un’indiscrezione che parla di un nuovo innesto nella squadra degli opinionisti ad oggi dominata dal duo Gianni Sperti-Tina Cipollari.

A quanto pare Maria starebbe pensando di inserire una nuova persona, un influencer molto famosa sui social e molto legata alle dinamiche del gossip. Stiamo parlando di Giulia De Lellis che tra l’altro è vecchia conoscenza del programma avendovi partecipato nel 2016 per corteggiare Andrea Damante.

Fu la scelta di Damante e quella partecipazione è stato il trampolino di lancio verso il successo. Oggi Giulia è una famosa influencer da milioni di followers sui social, modella richiesta da molte case di moda.

Al momento si tratta di voci di corridoio ma a quanto pare l’accordo è ad un passo. Ad Uomini e Donne poi potrebbe esserci anche un altro ritorno, quello di Giorgio Manetti, ex fiamma di Gemma Galgani. “L’ex cavaliere è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno” – ha scritto il settimanale Nuovo TV.

“Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi” – questo sarebbe il pensiero di Giorgio.