Giorgio Manetti vuole tornare a Uomini e Donne? L’indiscrezione

Nonostante siano passati ben cinque anni da quando ha deciso di lasciare Uomini e Donne, Giorgio Manetti rimane sempre uno dei concorrenti più amati e chiacchierati del programma di Maria De Filippi. In occasione di un’intervista, l’ex cavaliere ha dichiarato che vorrebbero tornare nello studio Mediaset. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Al programma di Uomini e Donne, Giorgio Manetti era sempre al centro delle news per via delle iconiche uscite con Gemma Galgani. L’ex cavaliere ha vissuto una lunga conoscenza con la dama torinese con la quale poi non è giunto ad una vera e propria storia d’amore. Sebbene siano passati ormai cinque anni dal suo addio al programma condotto da Maria De Filippi, l’ex cavaliere viene sempre ricordato anche per la puntata speciale del famoso 3 giugno intitolata “La lettera di Gemma”.

Adesso, a distanza di alcuni anni, si parla di un presunto ritorno nel format in onda su Canale 5. A darne l’annuncio è stato lui stesso in occasione di un’intervista rilasciata a “NuovoTv”:

Tornare a Uomini e Donne? D’istinto sì e lo farei per dire a tutti: “Cominciamo a parlare di cose serie”. Il problema è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che nessuno di loro ne sia in grado.

Dopo il programma condotto da Maria De Filippi, Giorgio si era anche fidanzato ma adesso è tornato ad essere single. L’ex cavaliere ha rilasciato anche qualche dichiarazione in merito a Gemma Galgani. Queste sono state le sue parole:

Gemma dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti! Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una donna della sua età. È scandaloso, non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità.

Sempre a “NuovoTv”, l’ex cavaliere ha rivelato che gli piacerebbe prendere parte anche al cast de L’Isola Dei Famosi. Una notizia emersa anche nell’anno 2021: