Uomini e Donne, chi è la dama Michela che a 80 anni ha sconvolto tutti per la sua bellezza

Ha lasciato tutti a bocca aperta la nuova dama del trono over che si è presentata in studio per corteggiare il 92enne Alessandro Rausa, cavaliere di punta del programma Uomini e Donne.

Michela, milanese, ha scosso tutti i presenti in studio quando ha svelato la sua età anagrafica: 80 anni. La donna ne dimostra molti di meno, almeno 60, se non anche 55.

Fonte: web

Gianni Sperti e Tina Cipollari non riuscivano a credere ai loro occhi e infatti hanno chiesto alla donna quale fosse il segreto della sua bellezza. “Non ho mai preso una medicina in vita mia” – ha risposto la signora Michela.

Il suo segreto a quanto pare sta nella genetica familiare visto che ha confessato come in famiglia ci siano numerosi casi di persone ultracentenarie che godono di ottima salute.

La signora Michela ha svelato alcuni aneddoti sulla sua vita. “Mi studiano anche i medici perché non riescono a capire come mai. Ho tanti parenti ultracentenari, abbiamo un DNA particolare. Siamo tutti così in famiglia. Infatti, i medici ci studiano. E non ho mai preso una medicina in vita mia. Non bevo il caffè. Bevo il the o il caffè d’orzo. Mangio tutto, il cioccolato e i pasticcini. Faccio anche palestra” – il racconto del suo segreto.

Quanto alla vita sentimentale che l’ha spinta a mettersi in gioco a Uomini e Donne, Michela è divorziata e viene da una storia durata ben 33 anni. Nonostante la sua giovinezza, l’età anagrafica che la separa dal cavaliere Alessandro è comunque di 12 anni. Ma lei ha ribadito che non è un problema e intende conoscerlo meglio perché lo reputa una persona estremamente corretta, educata e fine: “Sei un vero signore” – gli ha detto e Alessandro ha apprezzato molto.

Vedremo nelle prossime puntate se ci saranno novità su questa coppia e soprattutto se la signora Michela svelerà altri segreti della sua bellezza.