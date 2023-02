Tempo di nuovi troni a Uomini e Donne. In attesa delle scelte di Lavina e Federico, in studio è stata presentata la nuova tronista Nicole. Nel corso della puntata andata in onda il 31 gennaio Nicole ha accolto in studio nuovi corteggiatori.

La particolarità è che i corteggiatori sono scesi al buio non sapendo chi fosse la nuova tronista. Tra gli aitanti ragazzi che sono scesi dalle scale in molti in studio di sono soffermati sul primo ragazzo che è sceso: Andrea.

Fonte: web

Il giovane ha colpito tutti per la sua bellezza e somiglianza con un ex tronista come Davide Donadei. In molti appena visto Andrea si sono piombati sui social per cercare di capire di più su chi fosse.

E la scoperta è stata che il giovane gode già di una discreta popolarità sui social. Il 31enne romano è infatti un famoso osteopata e tra i suoi pazienti ci sono anche tantissimi personaggi dello spettacolo: da Elettra Lamborghini a Lorella Boccia, il suo canale social è pieno di foto.

Inoltre il dott.Foriglio (come si fa chiamare, ndr) condivide anche diversi reel dove da consigli e suggerimenti per risolvere problemi comuni come ad esempio il mal di schiena.

Al momento Andrea ha 35mila followers su Instagram ma dopo la sua partecipazione ad Uomini e Donne il numero è destinato inevitabilmente ad aumentare.

Nicole e Andrea sarebbero già usciti in esterna

Intanto come riportano diverse anticipazioni di ciò che vedremo nelle prossime puntate, a quanto pare Nicola ha già portato Andrea in esterna e tra i due ci sono già stati diversi abbracci.

Inoltre il corteggiatore avrebbe portato alla tronista dei fiori in studio per poi chiederle di ballare insieme. Insomma l’inizio della conoscenza promette bene, vedremo se sta per nascere un nuovo amore.