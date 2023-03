Ieri è stato il giorno della messa in onda della scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Come si sapeva già da settimane il giovane ha scelto di portare fuori dal programma Carola Carpanelli a cospetto di Alice Barisciani.

La prima ad entrare in studio è stata proprio Alice che ha ricevuto da Federico la notizia della non scelta. “Non posso essere razionale in questa scelta, ti meriti un uomo che ti ami totalmente” – ha detto Federico per comunicare la sua decisione alla ragazza. “So per certo che prima o poi incontrerò un uomo che mi merita, sento che sono pronta a vivere una storia importante” – ha risposto poi in camerino Alice.

Fonte: Mediaset

Poi in studio è arrivata Carola. Il tronista per comunicare la sua scelta ha fatto entrare un grande panda di peluche. Al collo del pupazzo ha attaccato un cartello con su scritto “Mi dispiace“. Poi però ha chiarito: “Mi dispiace non aver capito subito chi è Carola, mi dispiace averti fatto del male, ma ho anche altro da dirti” e ha girato il cartello dove c’era scritto: “Sei tu la mia scelta”.

Carola è scoppiata in lacrime e ha fatto fatica a rispondere. “Sei uno st****o, mi hai trattata malissimo in esterna. Ti ho scelto ogni volta che sono rimasta qui”. Per loro anche una bellissima sorpresa da parte del programma che gli ha regalato una crociera ad inizio aprile.

Subito dopo la messa in onda della scelta che è stata registrata settimane fa, Carola sui social è uscita allo scoperto ed ha pubblicato uno scatto insieme a Federico con una dedica: “sei vita, grazie” – ha scritto.

Anche Federico ha voluto condividere una storia dove per la prima volta si vede baciare la ragazza e sotto la scritta: “tuo Fefe”.