D’estate è molto di moda l’organizzazione di gare di bellezza in tutta Italia. Accanto alle selezioni per le fasi finali di Miss Italia con eventi in ogni Regione, c’è anche la gara del più bello d’Italia che quest’anno si è svolta ad Alassio.

L’edizione 2022 de il + bello d’Italia è stata vinta da un ex volto noto di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Alessandro Verdolini, 28 anni, modello, social media manager e dj laureato in scienze della comunicazione.

Fonte: web

Alessandro è conosciuto per la sua presenza nel programma di Maria De Filippi. Fu infatti uno dei corteggiatori di Andrea Nicole Conte. Arrivò fino alla fine a contendersi la scelta finale con Ciprian Aftim con la scelta fine che ricadde proprio sul secondo.

In quell’occasione disse: “Si conclude un’esperienza magnifica che mi ha regalato tantissime emozioni, mi ha fatto crescere e mi ha fatto conoscere per quello che sono. Sono così felice di aver partecipato a questo programma. Non smetterò mai di ringraziare TUTTI coloro che lavorano all’interno del programma che mi hanno trattato dal primo all’ultimo giorno con affetto e massima disponibilità. E ovviamente grazie alla padrona di casa, Maria. Avrei sicuramente desiderato un finale migliore ma ne esco comunque più forte di prima, senza rimpianti e con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso fino all’ultimo. Grazie di cuore sono così grato“.

Nel corso dell’estate l’ex tronista di Uomini e Donne si è concesso anche a diverse interviste nutrendo interesse per Lulu Selassiè che da poco era diventata single dopo la rottura con Manuel Bortuzzo.

“Oltre che per la sua bellezza, mi ha colpito soprattutto il suo carattere schietto e forte. Mi piacerebbe conoscerla” – disse.

Adesso per lui si apriranno ulteriormente le porte del mondo dello spettacolo grazie al trionfo nella prestigiosa gara di bellezza ideata nel 1979 e che ha visto trionfare negli anni personaggi come Gabriel Garko, Ettore Bassi, Beppe Convertini e Raffaello Balzo.

Alessandro dopo l’incoronazione ha scritto un messaggio di ringraziamento su Instagram:

“Questa è stata un’esperienza bellissima, un’emozione unica. Questa vittoria la dedico alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato in tutte le scelte che ho intrapreso fino ad ora, consapevole che sarà per sempre così” – le sue parole.