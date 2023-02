Uomini e Donne, ex dama torna in studio: ecco chi

Grande stupore per gli appassionati del programma per il ritorno di una vecchia dama.

Un ritorno a Uomini e Donne nel trono over. Come annunciato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, è tornata in studio Aurora Tropea. La dama è una vecchia conoscenza del dating show di Canale 5 avendo partecipato già nella stagione 2018/2019 lasciandosi alle spalle anche conoscenze abbastanza importanti.

Fonte: web

Aurora è nata in Toscana il 14 marzo del 1970 ed ha 52 anni. Nel corso della sua prima partecipazione a Uomini e Donne la dama ha cercato un fidanzato approfondendo la conoscenza con diversi cavalieri. Come ad esempio con Jan Pierre, ma le cose con lui non andarono per il verso giusto.

Trattandosi dell’ex anche di Gemma Galgani, questo scatenò della gelosia e gli scontri tra le due non sono mancati.

Ulteriore motivo di scontro con Gemma fu anche il cavaliere Biagio Di Maro che secondo Aurora prendeva in giro la dama torinese. Aurora ha lasciato un bel segno nella trasmissione stringendo amicizia anche con Veronica Ursida che oggi non fa più parte del programma.

Abbandonato i riflettori di Aurora si sa poco. A quanto pare è tornata a riprendere in mano la sua attività commerciale: un negozio di tessuti e oggettistica L’officina del cuore, precisamente nel quartiere Montesacro di Roma.

Sul fronte sentimentale non si hanno notizie su se sia stata impegnata con qualcuno in questi anni. Fatto sta che Aurora dopo una pausa ha deciso di far ritorno nel programma di Maria De Filippi dove troverà ancora Gemma e chissà che tra le due lo scontro non ritorni di moda.

La scorsa volta sul fronte amoroso non andò molto bene, chissà se ora la dama sarà più fortunata e riuscirà a trovare l’amore. Per vederla all’opera bisognerà aspettare la messa in onda delle registrazioni nei prossimi giorni.