Uomini e Donne in prima serata? l’indiscrezione

Non sarebbe la prima volta che il dating show andrebbe in onda in prima serata.

Uomini e Donne ha concluso la sua stagione con qualche settimana di anticipo rispetto agli altri palinsesti ed infatti il pomeriggio stanno andando in onda delle puntate storiche.

Questo ha creato non poche polemiche tra i fan del programma che hanno protestato per la messa in onda delle repliche.

Fonte: web

Ovviamente Uomini e Donne è uno dei programmi di maggior successo e a settembre tornerà in onda sempre al solito orario pomeridiano. Eppure c’è una novità interessante che potrebbe avverarsi, il ritorno in prima serata.

A svelare l’indiscrezione è stato Domenico Mungiguerra sul portale di Blasting News. Secondo il giornalista Uomini e Donne potrebbe tornare in prima serata una volta a settimana.

In questo caso prenderebbe il posto del Grande Fratello Vip che dalle due puntate settimanali tornerebbe di nuovo ad una sola, probabilmente il lunedì. Non è la prima volta che Uomini e Donne è andato in onda in prima serata su Canale 5. Diverse puntata speciali ci sono già state in passato o per mandare in onda alcune scelte dei tronisti o per una puntata speciale su Gemma Galgani alle prese con una nota lettera scritta a Giorgio Manetti.

“Per quanto riguarda Uomini e Donne è confermatissima la messa in onda della nuova edizione nella fascia del daytime di Canale 5, da settembre in poi. Tuttavia, per la prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, potrebbe esserci spazio anche per un possibile sbarco in prime time. La trasmissione, infatti, potrebbe occupare la fascia serale con un appuntamento speciale dedicato alle vicende dei protagonisti del Trono Over e Classico. In questo caso, il talk show Mediaset, andrebbe a prendere il posto di una delle due puntate serali del Grande Fratello” – questo quanto scritto su Blasting News.