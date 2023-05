Uomini e Donne, Gemma Galgani pronta a lasciare? La decisione di Maria De Filippi spiazza

Venerdì 12 maggio è andata in onda l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi ha chiuso i battenti e tornerà su Canale 5 a partire da settembre. Confermati gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, in queste ultime ore si vocifera di alcuni cambiamenti che potrebbero esserci nei parterre maschile e femminile. Nel dettaglio, sono molti i rumors secondo cui Gemma Galgani potrebbe lasciare per sempre la trasmissione.

Nel corso delle ultime ore sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui Gemma Galgani potrebbe non esserci nella prossima stagione di Uomini e Donne. La notizia è stata resa pubblica dall’esperto di gossip Alessandro Rosica il quale ha espresso il suo pensiero sulla propria pagina social, dichiarando:

Io penso che Gemma ormai sia scaduta e sia agli sgoccioli. Dovevano trovare un teatrino fisso ed ecco arrivato per magia Elio perennemente contro Tina e viceversa.

Stando alle parole di Alessandro Rosica, dunque, Maria De Filippi potrebbe decidere di mettere da parte la dama per dar spazio ad altri personaggi.

Al momento la notizia non ha basi certe; si tratta quindi di rumor non ancora confermati né smentiti. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire quale sarà la decisione che Maria De Filippi prenderà sulla dama più longeva di Uomini e Donne.

Nel frattempo, in questi giorni Gemma Galgani è finita al centro delle polemiche per un gesto di cui si è resa protagonista insieme a Tina Cipollari nei confronti del cavaliere Elio. Il loro comportamento è stato criticato duramente dal popolo del web il quale ha parlato di bullismo: