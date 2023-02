Uomini e Donne, segnalazione in studio: “È sposato”

Colpo di scena al trono over di Uomini e Donne dopo una segnalazione arrivata nei confronti del cavaliere Alessandro. Tutto è successo nella puntata andata in onda qualche giorno fa. Si stava discutendo in studio del rapporto tra lui e Cristina quando Maria li ha interrotti annunciando una segnalazione pervenuta in redazione.

“Ah è arrivata una foto su di te. Una segnalazione in cui una donna dice che sei sposato” – ha rivelato Maria trovando anche la conferma di Gianni Sperti che ha ricevuto la medesima segnalazione anche lui.

Fonte: web

Gelo in studio quando la testimone che ha fatto la segnalazione si è collegata con lo studio ed ha confermato ciò che ha visto. “Niente, sono una commerciante di San Giorgio, a un certo punto è entrato in un negozio e poi in un altro. L’ho seguito e sono entrata anche io. Ho sentito che lui diceva ‘questa è mia moglie’”.

La testimonianza è proseguita: “Era lui con una signora giovane e un’altra più anziana. No, tu sei un imbroglione. Io sento molto bene e ho sentito che tu dicevi ‘questa è mia moglie’” – ha rivelato.

Alessandro ha risposto in modo molto diretto: “Io ho divorziato 15 anni fa. Ma secondo lei io sto nel programma e vado in giro a dire ‘questa è mia moglie’?”.

Ed ha proseguito dicendo: “Ma secondo lei a San Giorgio mi conoscono tutti e dico che sono sposato? Forse ha sentito male. Lei è una grandissima bugiarda. Queste sono le mie cugine. Pamela le ha conosciute, potete mostrarle a lei”.

Alessandro ha deciso di restare sul trono di Uomini e Donne ed ha chiesto alla donna che ha fatto la segnalazione di portare delle prove vere e concrete, no foto dalle quali non si vede nulla.