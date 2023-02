Uomini e Donne, uno dei tronisti ha annunciato quando farà la scelta

Sabato 11 febbraio c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne sia per il trono classico che per il trono over. Come sempre in attesa di vedere la messa in onda della trasmissione, possiamo conoscere alcune anticipazioni grazie alla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Partendo dal trono classico, la notizia è che uno dei tronisti ha annunciato che farà la sua scelta a breve. Stiamo parlando di Federico. La puntata parte proprio con il tronista che va a cercare Carola il giorno dopo la precedente puntata. Si reca in albergo dove alloggia ma non la trova, poi la telefona ma non risponde.

Fonte: web

Alla fine chiamata dalla redazione, Carola ha risposto e i due hanno iniziato a discutere con la ragazza che ha avuto da ridire su ciò che è successo in puntata.

In studio in molti hanno attaccato Carola accusandola di non essere molto interessato a Federico. Lei che non aveva intenzione di restare si è difesa dicendo che secondo lei Federico è andata a cercarla solo per ripulirsi la faccia altrimenti sarebbe corso il giorno stesso della puntata.

Alla fine la stessa Carola ha confessato che prova dei sentimenti per il giovane ma anche la stessa Maria ha messo in dubbio il fatto che lei voglia costruirsi qualcosa di serio con lui. Fatto sta che Federico ha voluto proseguire con il fare di testa sua e l’ha invitata a ballare. Durante il ballo però Alice si è sentita male ed è uscita dallo studio.

Poco dopo lo stesso Federico è uscito fuori per andare a sincerarsi delle condizioni della corteggiatrice. A quel punto Carola si è alzata dicendo che non aveva senso che lei restasse senza lui lì e la stessa Tina si è scagliata contro di lei.

Alla fine Federico che giovedì prossimo, giorno della registrazione, farà la sua scelta.